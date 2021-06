E oggi Travaglio rimpiange il “neurologo” di Grillo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ieri Beppe Grillo ha sancito, mettendo l’ultima pietra sulla tomba, la fine del Movimento 5 Stelle? Il vaffa a Conte e il venturo voto su Rousseau, con il reingaggio di Davide Casaleggio appena poche settimane dopo il suo addio, sembrano preludere alla cronaca di una morte annunciata. oggi Marco Travaglio, che si è speso moltissimo per l’ex presidente del Consiglio, tanto da essere definito da molti il suo ideologo, si scaglia nel suo editoriale sul Fatto contro Grillo. E rimpiange i tempi in cui l’Elevato firmava le lettere inviate al suo quotidiano siglandole “Beppe Grillo e il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ieri Beppeha sancito, mettendo l’ultima pietra sulla tomba, la fine del Movimento 5 Stelle? Il vaffa a Conte e il venturo voto su Rousseau, con il reingaggio di Davide Casaleggio appena poche settimane dopo il suo addio, sembrano preludere alla cronaca di una morte annunciata.Marco, che si è speso moltissimo per l’ex presidente del Consiglio, tanto da essere definito da molti il suo ideologo, si scaglia nel suo editoriale sul Fatto contro. Ei tempi in cui l’Elevato firmava le lettere inviate al suo quotidiano siglandole “Beppee il suo ...

