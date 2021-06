È morto l’uomo che aveva 39 moglie e 94 figli. Vivono tutti insieme, un vero record. Le foto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Era l’uomo a capo della famiglia più grande del mondo. Ziona Chana si è spento a 76 anni, circondato dalle sue 39 mogli e dai 94 figli nello stato indiano del Mizoram. La notizia è stata confermata dal primo ministro del Mizoram, Zoramthanga, che ha espresso le sue condoglianze su Twitter per la scomparsa dell’uomo. Ziona Chana aveva raggiunto il record di capo della famiglia più numerosa del mondo grazie alla setta religiosa fondata da suo nonno, di cui era capo e che pratica la poligamia maschile. In realtà non è così semplice definire se Chana fosse davvero il capo della ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 30 giugno 2021) Eraa capo della famiglia più grande del mondo. Ziona Chana si è spento a 76 anni, circondato dalle sue 39 mogli e dai 94nello stato indiano del Mizoram. La notizia è stata confermata dal primo ministro del Mizoram, Zoramthanga, che ha espresso le sue condoglianze su Twitter per la scomparsa del. Ziona Chanaraggiunto ildi capo della famiglia più numerosa del mondo grazie alla setta religiosa fondata da suo nonno, di cui era capo e che pratica la poligamia maschile. In realtà non è così semplice definire se Chana fosse davil capo della ...

