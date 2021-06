(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ladi unchedi prestare le sua mansioni senza. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una sentenza del 4 giugno...

Advertising

Agenzia_Italia : E' legittima la sospensione del lavoratore che rifiuta la mascherina - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: Covid, giudice: legittima sospensione lavoratore senza mascherina - VenEr0s : RT @SkyTG24: Covid, giudice: legittima sospensione lavoratore senza mascherina - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI – E' legittima la sospensione di un lavoratore che rifiuta di prestare le sua mansioni senza mascherina. Lo ha sta… - SkyTG24 : Covid, giudice: legittima sospensione lavoratore senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : legittima sospensione

AGI - Agenzia Italia

lacomminata a un lavoratore, perché si era rifiutato di prestare le sue mansioni con la mascherina . Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una ...ladi un lavoratore che rifiuta di prestare le sua mansioni senza mascherina. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una sentenza del 4 giugno ...E’ legittima la sospensione di un lavoratore che rifiuta di prestare le sua mansioni senza mascherina. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia ...Oltre 50 milioni di dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese, quasi 18 milioni di persone completamente immunizzate. Dal 28 giugno tutta Italia in zona bianca e stop alla mascherina all'aperto ( ...