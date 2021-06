È Grillo il nuovo nemico di Travaglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Delirante”, “da neurologo”, “barricato come Ceausesco” … Marco Travaglio non ha preso benissimo la decisione di Grillo di scrollarsi di dosso Giuseppe Conte con un semplice: “Grazie e arrivederci, lei non ha i numeri per guidare i 5Stelle”. Proprio non l’ha mandata giù e ha riservato al povero Grillo lo stesso trattamento che di solito dedicava a Berlusconi, Renzi, Brunetta. E così, tra un insulto e una battutaccia da bar sport, Travaglio ha schierato il giornale sulla linea di Conte: “Se Grillo voleva distruggere Conte, è riuscito nell’impresa di rafforzarlo ancor di più. Se invece voleva ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Delirante”, “da neurologo”, “barricato come Ceausesco” … Marconon ha preso benissimo la decisione didi scrollarsi di dosso Giuseppe Conte con un semplice: “Grazie e arrivederci, lei non ha i numeri per guidare i 5Stelle”. Proprio non l’ha mandata giù e ha riservato al poverolo stesso trattamento che di solito dedicava a Berlusconi, Renzi, Brunetta. E così, tra un insulto e una battutaccia da bar sport,ha schierato il giornale sulla linea di Conte: “Sevoleva distruggere Conte, è riuscito nell’impresa di rafforzarlo ancor di più. Se invece voleva ...

