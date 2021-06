Dylan Dog omaggia Vasco Rossi | esce la prima storia ' Sally'

Advertising

E poi loro, l'icona del fumetto e la leggenda del rock, sorridenti, spalla a spalla,nell'immancabile giacca nera e camicia rossa, Vasco Rossi in giubbotto di pelle e berretto. E' il ...da oggi in vendita nelle edicole, nelle fumetterie e sul sito della Sergio Bonelli Editore "Sally" , il primo dei tre annunciati albi diche nascono dall'incontro tra l' Indagatore dell'Incubo e Vasco Rossi , ognuno ispirato a una omonima canzone dell'artista. Dopo "Sally", infatti, sarà il turno di "Albachiara" , il 30 ...Roma, 30 giu. (askanews) - Dylan Dog omaggia Vasco Rossi. Grazie all inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre ...E' stato pubblicato il trailer relativo al primo capitolo della collaborazione tra Vasco Rossi e Dylan Dog, il celeberrimo fumetto edito da Sergio Bonelli. Come già annunciato tre capitoli delle avven ...