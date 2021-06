Duro colpo per il M5S. Vaffa di Grillo alle condizioni di Conte. Ora nel Movimento si rischia la scissione. Oggi vertice urgente alla Camera. Sul tavolo c’è chi mette anche la fiducia a Draghi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stupore. Rabbia. Spaesamento. Negli ultimi giorni abbiamo sentito spesso parlare del “momento più buio nella storia del Movimento cinque stelle”. Così è stato descritto lo scontro tra M5S e associazione Rousseau, così è stato tratteggiato la guerra legale con tanto di curatore, in questo modo è stato definito lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Senza ombra di dubbio, però, come una sfera posta su un piano inclinato i momenti “bui” peggiorano e non c’è dubbio che quello che è accaduto ieri (leggi l’articolo) rappresenta per tutti gli attivisti pentastellati il punto più basso mai vissuto dal Movimento. E il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stupore. Rabbia. Spaesamento. Negli ultimi giorni abbiamo sentito spesso parlare del “momento più buio nella storia delcinque stelle”. Così è stato descritto lo scontro tra M5S e associazione Rousseau, così è stato tratteggiato la guerra legale con tanto di curatore, in questo modo è stato definito lo scontro tra Giuseppee Beppe. Senza ombra di dubbio, però, come una sfera posta su un piano inclinato i momenti “bui” peggiorano e non c’è dubbio che quello che è accaduto ieri (leggi l’articolo) rappresenta per tutti gli attivisti pentastellati il punto più basso mai vissuto dal. E il ...

