Due bergamaschi nel consiglio d'amministrazione del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci sono anche due allevatori bergamaschi nel nuovo consiglio d'amministrazione del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina, la realtà consortile che rappresenta oltre 460 allevamenti di bovini da Carne. Luigi Carrara, titolare dell'azienda Cascina Nuova della famiglia Carrara ad Arzago d'Adda, specializzata nell'allevamento di bovini di razza Limousine, Garronese e Piemontese, e Davide Facchinetti, titolare dell'omonima azienda agricola a Treviglio e neo iscritto al Consorzio, sono stati eletti nel nuovo ...

