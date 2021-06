Dua Lipa: «Che dolce Anwar Hadid quando posta foto in cui sono bruttina» (Di giovedì 1 luglio 2021) Anche Dua Lipa, 25 anni, come la maggior parte delle donne, detesta le foto in cui viene «bruttina». La maggior parte delle donne, tuttavia, vedendo comparire le immagini a cui darebbero fuoco sul profilo social del fidanzato/compagno/marito, si sentirebbero legittimate a un tanto rapido quanto rancoroso addio. La venticinquenne cantautrice britannica no. Lei si intenerisce quando il suo ragazzo, il modello Anwar Hadid, 22 anni, fratello di Bella e Gigi, posta sue foto che a lei non piacciono affatto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Anche Dua Lipa, 25 anni, come la maggior parte delle donne, detesta le foto in cui viene «bruttina». La maggior parte delle donne, tuttavia, vedendo comparire le immagini a cui darebbero fuoco sul profilo social del fidanzato/compagno/marito, si sentirebbero legittimate a un tanto rapido quanto rancoroso addio. La venticinquenne cantautrice britannica no. Lei si intenerisce quando il suo ragazzo, il modello Anwar Hadid, 22 anni, fratello di Bella e Gigi, posta sue foto che a lei non piacciono affatto.

Advertising

mari_ofpeace : Ok io ora per un anno ogni volta che sto male 'sì ok maria laura vuoi m0rire però pensa che a maggio vedi dua lipa' - psicotarallo : Foto promozionale delle date del tour di Dua Lipa a Milano - secretvlyharry : RT @Fede_ProudOfLou: Io sconvolta che i fan di Dua Lipa, con 287 euro, abbiano la possibilità di farsi una foto di gruppo con lei prima del… - 91XVIBEZ : dua lipa sotto ciao regina - wrldkld : @DUALIPA @canewestp lascia stare Dua Lipa -