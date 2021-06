Droga | si dimette il leghista relatore della legge sulla cannabis | «Qualcuno vuole accelerare»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) IlJacopo Morrone,in commissione GiustiziaCamera del testo di, si è dimesso dall’incarico. Non ancora del tutto chiari i motivi sottesi a tale decisione. Il parlamentare l’ha presentata come «l’unica scelta responsabile» per poi aggiungere che «la nostra posizione non cambia». La Lega resta quindi attestataposizione di sempre. «Siamo contro ogniche non sia per uso strettamente terapeutico sotto controllo medico», ha ribadito lo stesso Morrone. All’Adnkronos, che lo aveva interpellato in merito, ...