Dopo i monopattini, arrivano gli scooter elettrici: l'amministrazione Melucci continua a investire sulla mobilità sostenibile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cresce ancora l'offerta della mobilità, a Taranto, con l'avvio del servizio di noleggio di scooter elettrici gestito da Bit Mobility, la società che ha aperto la strada ai trasporti sostenibili in città con i monopattini elettrici.Una crescita geografica, inoltre, considerando che questo specifico servizio sarà attivo in un'area più ampia che comprenderà anche Talsano, Lama e San Vito. Con i 50 nuovi mezzi immessi sul territorio, quindi, le alternative al trasporto privato aumentano, insieme all'attenzione per l'ambiente.Il servizio sarà gestito sempre attraverso l'app BIT Mobility, al costo di 28 ...

