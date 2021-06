Dopo 54 anni chiude sede Polstrada Nuorese L’ira dei sindaci

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Addio al distaccamento della Polizia stradale di Fonni. E’ oggi infatti l’ultimo giorno nel quale gli ultimi tre agenti rimasti in forza fino ad oggi saranno spostati verso altre destinazioni in Sardegna e nella penisola. Per lo Stato significa riorganizzazione e un risparmio di circa 40mila euro per l’affitto dellada un privato per il territorio rappresenta un altro pezzo dello Stato che abbandona le zone interne nonostante le rassicurazioni date che tutta l’area verrà comunque presidiata. Imontani delsono sul piede di guerra ma le speranze di un salvataggio in extremis sono ridotte al lumicino. Proprio oggi una ...