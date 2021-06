Donne | scazzottate e storie di gioventù milanese

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Mio padre montò in bestia non tanto per il mio labbro che se anche avevo perso un po’ di sangue si vedeva che era una cosa da niente, una stupidata, e nemmeno perché avevo scassato l’orologio, quello svizzero d’oro, che m’aveva regalato con molta scena per la licenza ginnasiale qualche mese fa: ma perché, diceva, gli avevo raccontato una balla. Lui quella storia che avevo sbattuto contro la porta del cinema perché mentre io entravo c’era gente che veniva fuori: no, non la beveva. E se c’era una cosa che gli dava fastidio è che io lo prendessi per scemo: perché lo prendevo proprio per scemo se pensavo che lui potesse credere alle mie baggianate. Era molto meglio che gli dicessi come erano ...