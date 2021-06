Don Matteo 13: Raoul Bova e Terence Hill insieme nella prima foto dal set (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco la prima foto ufficiale di Terence Hill e Raoul Bova insieme sul set di Don Matteo 13, la nuova stagione della fiction in cui assisteremo all'addio del protagonista. Terence Hill e Raoul Bova sono insieme nella prima foto ufficiale dal set di Don Matteo 13, che arriverà su Rai1 nel 2022 con 10 nuovi episodi e un "cambio al vertice" ormai abbondantemente commentato anche dai diretti interessati. È stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco laufficiale disul set di Don13, la nuova stagione della fiction in cui assisteremo all'addio del protagonista.sonoufficiale dal set di Don13, che arriverà su Rai1 nel 2022 con 10 nuovi episodi e un "cambio al vertice" ormai abbondantemente commentato anche dai diretti interessati. È stato ...

