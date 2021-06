Domanda di REM, si può fare se si lavora? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se si lavora è possibile presentare Domanda per le 4 mensilità di REM dal 1 luglio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se siè possibile presentareper le 4 mensilità di REM dal 1 luglio? L'articolo .

Advertising

imaNhueel : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #decretoSostegniBis ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di #RedditodiEmergen… - Ale521992 : @INPS_it buongiorno rem ex naspi domanda fatta ad aprile ancora acquisita,ho contattato per l'ennesima volta il con… - fordeborah5 : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #decretoSostegniBis ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di #RedditodiEmergen… - INPS_it : @Betman40546722 Dal 1 luglio si può fare domanda per il nuovo rem. Se attende gli esiti del rem che ha fatto a magg… - PensionieLavoro : RT @INPS_it: #InpsComunica Il #decretoSostegniBis ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di #RedditodiEmergen… -