Dl lavoro e fisco, sì del Cdm. Risparmi Cashback in fondo ammortizzatori sociali, 100% credito imposta su commissioni pagamenti carta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalle norme per la sospensione del programma Cashback a quelle per il rifinanziamento della nuova Sabatini fino a quelle su Alitalia. Queste alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono la bozza del decreto lavoro «recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalle norme per la sospensione del programmaa quelle per il rifinanziamento della nuova Sabatini fino a quelle su Alitalia. Queste alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono la bozza del decreto«recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese»

Advertising

berlusconi : La riforma della giustizia, del fisco e della burocrazia, è condizione necessaria per far ripartire il Paese. Siamo… - Rinaldi_euro : Ora lo sostiene anche lui!!! Draghi: «Patto di stabilità Ue inadeguato, regole da cambiare. Italia presto riaprirà… - sole24ore : Via libera Cdm a dl lavoro e fisco. Fonti Chigi: risparmi Cashback in fondo ammortizzatori sociali… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa contiene lo schema di decreto legge con le misure su Alitalia, fisco, lavoro, consumatori e sostegno alle impres… - StartMagNews : Che cosa contiene lo schema di decreto legge con le misure su Alitalia, fisco, lavoro, consumatori e sostegno alle… -