Diventerà mamma bis, annuncio a sorpresa: gioia immensa per la cantante (Di mercoledì 30 giugno 2021) Diventerà mamma bis, annuncio a sorpresa: gioia immensa per la famosissima cantante, in attesa del suo secondo bebè. È una delle cantanti più amate e famose del mondo. Ed è in dolce attesa del suo secondo figlio! Ma non lo ha annunciato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram: ben 98 milioni di followers per lei. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 giugno 2021)bis,per la famosissima, in attesa del suo secondo bebè. È una delle cantanti più amate e famose del mondo. Ed è in dolce attesa del suo secondo figlio! Ma non lo ha annunciato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram: ben 98 milioni di followers per lei. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sonowendy : @MELINEV3RLAND io a mamma: mamma niccoló due giorno fa ha scoperto che diventerà papà e ora si è preso del tempo pe… - darljustholdon : mia mamma guarda questa foto e fa “secondo me da grande diventerà pelato, lo sai? già guardalo col cappellino” e io… - onlyth3br4ve : prendo il coraggio e chi3do a mia mamma se posso prenotare per il vaccino lei che, in poche parole, mi dice che lo… - infoitcultura : Skin diventerà mamma a 54 anni, la compagna Ladyfag è incinta - valeindie6 : @rainbowviola Mamma mia diventerà un meme sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Diventerà mamma Ignazio Moser e Cecilia, l'annuncio che aspettavamo: "La famiglia si allarga" E quindi Cecilia è incinta? Diventerà mamma? Sono proprio i due piccioncini a dire ai propri followers come stanno le cose, sui rispettivi canali social. Leggi anche . Lady Diana, perché le fu dato ...

Dagli Usa e Padova il guanto per neonati prematuri che simula l'abbraccio della mamma ... e che d'ora in poi diventerà compagno fedele di tutti i neonati prematuri. Si chiama 'Guanto Zacky' ed è stato progettato e brevettato da una mamma statunitense che ha vissuto in prima persona l'...

Skin diventa mamma, la compagna è incinta: primo figlio per la coppia Style24 E quindi Cecilia è incinta?? Sono proprio i due piccioncini a dire ai propri followers come stanno le cose, sui rispettivi canali social. Leggi anche . Lady Diana, perché le fu dato ...... e che d'ora in poicompagno fedele di tutti i neonati prematuri. Si chiama 'Guanto Zacky' ed è stato progettato e brevettato da unastatunitense che ha vissuto in prima persona l'...