Distrugge area di macchia mediterranea nel crotonese | denunciato 76enne

(Di mercoledì 30 giugno 2021) CIRÓ (KR) – I carabinieri forestali nei giorni scorsi hanno accertato il taglio e l’estirpazione della, costituente bosco, nella località Serra dell’Angiolo del territorio di Cirò, in un terreno di proprietà privata, realizzata senza autorizzazioni. Il proprietario dell’è stato individuato e deferito all’Autorità giudiziaria. I militari della stazione Cirò, nel corso di un controllo del territorio alcuni giorni fa, hanno accertato il taglio e l’estirpazione dellaradicata in un terreno di proprietà privata. La vegetazione arborea ed arbustiva estirpata ...

CIRÓ (KR) - I carabinieri forestali nei giorni scorsi hanno accertato il taglio e l'estirpazione della macchia mediterranea, costituente bosco, nella ...A fuoco circa 350 ettari di bosco che hanno interessato le contrade San Nicola, Zubbia, Matarana, Fecia; per fortuna l'area di Costa Domini, a Montallegro non è stata raggiunta dalle fiamme. Dalle pri ...