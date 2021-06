“Di nuovo insieme”. Bianca Berlinguer e Mauro Corona, colpo di scena: la coppia si ricompone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembravano una coppia perfetta: lei in studio a condurre, lui in collegamento a commentare i fati di attualità politica. Da una parte Bianca Berlinguer, dall’altra Mauro Corona. Un sodalizio che ha funzionato fino allo scorso autunno. Durante una discussione, lo scrittore alpinista dà della “gallina” alla giornalista. Da quel momento il direttore di Rai3 Franco Di Mare decide di vietare a Corona la sua presenza a Viale Mazzini. A poco servono le scuse e i pentimenti di Mauro Corona nei confronti di Bianca Berlinguer. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembravano unaperfetta: lei in studio a condurre, lui in collegamento a commentare i fati di attualità politica. Da una parte, dall’altra. Un sodalizio che ha funzionato fino allo scorso autunno. Durante una discussione, lo scrittore alpinista dà della “gallina” alla giornalista. Da quel momento il direttore di Rai3 Franco Di Mare decide di vietare ala sua presenza a Viale Mazzini. A poco servono le scuse e i pentimenti dinei confronti di. La ...

Advertising

LauraBottici : Chi ama il #Movimento5stelle ama Beppe #Grillo e #Giuseppe Conte; ci hanno dato tanto e tanto possono ancora darci.… - WeCinema : Luca Marinelli e @AleBorghi_ di nuovo insieme sul set, dopo ‘Non essere cattivo’. Insieme a Filippo Timi ed Elena L… - RadioR101 : #R101News: 'Un altro ballo' è la nuova canzone di #FredDePalma e #Anitta, in uscita il 25 giugno ????? - mauriziosantin : RT @sbonaccini: “Il Paese che vogliamo” è il mio nuovo libro: un insieme di riflessioni raccolte negli ultimi mesi. Spunti pratici per un P… - andrearossi76 : RT @sbonaccini: “Il Paese che vogliamo” è il mio nuovo libro: un insieme di riflessioni raccolte negli ultimi mesi. Spunti pratici per un P… -