Di Lorenzo su Belgio-Italia | ”Speriamo di fare una grande partita”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Di: “, Mertens? Ci siamo sentiti, sarà una bella sfida!” Giovanni Di, difensore del Napoli e della Nazionalena , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali Uefa. sulavalida per il q7uarti di finale di Euro2020 e su altro. Queste le sue parole: Quattro anni fa al Matera in Serie C quando avevi già 24 anni. Che cavalcata! “Sono passati un po’ di anni. Ripensarci adesso fa un po’ strano. Ho fatto un percorso importante per arrivare fino a qui, ho fatto tanti sacrifici. Adesso mi sto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Belgio

Commenta per primo Giovanni Di, terzino del Napoli e dell' Italia , parla a Tuttosport del percorso dalla Serie C alla ...TRA LE FAVORITE - 'Più si va avanti e più le squadre sono forti. ...Almeno una di queste quattro non si presenter al penultimo ballo di Euro2020, le semifinali: una trae Italia, che si incroceranno nello scontro pi suggestivo dei quarti. per tutte le altre, ...#post_contentEuropei, il conto alla rovescia è cominciato, giorno 2 luglio si giocherà l'incontro Belgio-Italia per i quarti di finale. Le squadre si incontreranno a Monaco di Baviera ...Fabio Cannavaro ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: 'Solo che con il Belgio siamo a un bivio. Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Juventus, attualmente allenatore del Guangzhou ...