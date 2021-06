Detenuti e Polizia Penitenziaria, Ministro ordina dossier per ogni carcere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riunione straordinaria questa mattina al Ministero della Giustizia sulla situazione nelle carceri, dopo gli sviluppi dell’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere. Il Ministro Marta Cartabia ha convocato alle ore 9 il Capo del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria (Dap) Bernardo Petralia, il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma e il Sottosegretario Francesco Paolo Sisto (la Sottosegretaria Anna Macina, che non era presente al Ministero, è stata aggiornata telefonicamente). Nella nota del Ministero della Giustizia, si legge: “Sconcertati dalle immagini diffuse, i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Riunione straria questa mattina al Ministero della Giustizia sulla situazione nelle carceri, dopo gli sviluppi dell’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere. IlMarta Cartabia ha convocato alle ore 9 il Capo del Dipartimento dell’amministrazione(Dap) Bernardo Petralia, il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma e il Sottosegretario Francesco Paolo Sisto (la Sottosegretaria Anna Macina, che non era presente al Ministero, è stata aggiornata telefonicamente). Nella nota del Ministero della Giustizia, si legge: “Sconcertati dalle immagini diffuse, i ...

rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - fanpage : Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, le immagini rilevate dalle telecamere di sorveglianza - AlessiaMorani : Le violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono inaccettabili. La polizia penitenziaria fa un lavoro diffici… - ssuspirium : RT @perchetendenza: #SantaMariaCapuaVetere: Per il video, diffuso da @DomaniGiornale, che mostra le violenze della polizia sui detenuti avv… - ventoc : RT @VittorioSgarbi: Gli agenti della Polizia Penitenziaria protagonisti delle violenze contro i detenuti del carcere di Santa Maria Capua V… -