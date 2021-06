Deschamps lascia la Francia? Il ct ha deciso il suo futuro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Didier Deschamps ha preso una decisione sul suo futuro dopo la prematura eliminazione della Francia da Euro 2020 Didier Deschamps non ha alcuna intenzione di rassegnare le proprie dimissioni da commissario tecnico della Francia, neanche dopo la prematura eliminazione da Euro 2020 contro la Svizzera ai calci di rigore. Come riportato da RMC Sport, Deschamps avrebbe comunicato al presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, di voler proseguire la sua avventura sulla panchina dei Blues. Decisione accolta favorevolmente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Didierha preso una decisione sul suodopo la prematura eliminazione dellada Euro 2020 Didiernon ha alcuna intenzione di rassegnare le proprie dimissioni da commissario tecnico della, neanche dopo la prematura eliminazione da Euro 2020 contro la Svizzera ai calci di rigore. Come riportato da RMC Sport,avrebbe comunicato al presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, di voler proseguire la sua avventura sulla panchina dei Blues. Decisione accolta favorevolmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps lascia Euro 2020: la Francia a casa, adesso tutti inseguono l'Italia. Il trionfo azzurro a 4,50 La formazione di Deschamps, grandissima favorita dell'Europeo, saluta tutti e lascia campo aperto all'Italia che adesso è diventata la formazione da battere. Gli esperti infatti, indicano proprio gli ...

La rissa della Francia : il retroscena sulla disfatta dei galletti Deschamps in un primo momento, lo accontenta e lo lascia in campo per valutarne le condizioni ma al minuto 111' decide di toglierlo dal campo in favore di Thuram jr e i due sono stati pizzicati dalle ...

Cauet: "Zidane libero, ma non credo Deschamps venga cacciato" Farà mea culpa, una sconfitta può servire, tra 1 anno e mezzo c'è un Mondiale, dopo una grande sconfitta può avere una reazione. Era la squadra più forte sui nomi, ma alla fine ho visto una squadra di ...

