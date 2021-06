Denise Pipitone ultime notizie, nuova segnalazione: “L’ho vista nell’albergo il giorno della scomparsa” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La storia di Denise Pipitone, 17 anni dopo, è tornata alla ribalta. Del caso si è parlato negli ultimi mesi davvero ovunque. Sui siti di informazione, in decine di programmi televisivi, sui social e sui giornali. E se ne parla ancora. Ieri in una puntata speciale di Ore 14, Milo Infante ha segnalato una delle ultime notizie sulla nuova indagine per il sequestro della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Gli inquirenti hanno dovuto vagliare la testimonianza di una persona che, 17 anni dopo, ha ricordato di aver visto la bambina nel famoso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 giugno 2021) La storia di, 17 anni dopo, è tornata alla ribalta. Del caso si è parlato negli ultimi mesi davvero ovunque. Sui siti di informazione, in decine di programmi televisivi, sui social e sui giornali. E se ne parla ancora. Ieri in una puntata speciale di Ore 14, Milo Infante ha segnalato una dellesullaindagine per il sequestrobambinaa Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Gli inquirenti hanno dovuto vagliare la testimonianza di una persona che, 17 anni dopo, ha ricordato di aver visto la bambina nel famoso ...

