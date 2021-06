Denise Pipitone | Ore 14 | testimone romana «Ho visto la bambina nell’albergo»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo speciale di Ore 14, dedicato al caso di, riporta le dichiarazioni di una nuovache sostiene di averlanel famoso albergo in cui lavorava Anna Corona! Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:, svolta a Ore 14: «Mi ha rivelato in chat di averla uccisa» Speciale Ore 14: la...

Advertising

davidemaggio : #DenisePipitone: spuntano due supertestimoni con rivelazioni clamorose. Lo scoop di Infante stasera alle 23 su Ra… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #DenisePipitone: spuntano due supertestimoni con rivelazioni clamorose. Lo scoop di Infante stasera alle 23 su Rai 2 h… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: A detta di Piera Maggio, Gianluigi Nuzzi non sarebbe autorizzato a parlare di sua figlia #DenisePipitone - tweetnewsit : A detta di Piera Maggio, Gianluigi Nuzzi non sarebbe autorizzato a parlare di sua figlia #DenisePipitone - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Il legale di Piera Maggio ha dichiarato che una testimone chiave del caso #DenisePipitone sarebbe stata aggredita da tre p… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Una testimone chiave per le indagini sulla scomparsa diè stata aggredita sotto la sua casa da tre persone. L'avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta ha affermato che una testimone chiave nell'ambito delle nuove indagini aperte dalla ...Questa sera nello speciale di "Ore 14" in onda su Rai2 dalle 23 circa, Milo Infante offrirà alcuni dettagli choc sul caso dicon la testimonianza di due supertestimoni che forniranno clamorosi dettagli., due testimoni svelano dettagli choc La trasmissione di Infante " scrive Davide Maggio " ...Speciale Ore 14, Denise Pipitone: la testimone romana, ospite dell'albergo in cui lavorava Anna Corona, ha rivelato di aver visto una bambina ...Speciale ORE 14: Denise Pipitone è stata uccisa? Testimone è stata picchiata da tre uomini dopo aver confessato la verità sul un volto noto ...