Denise Pipitone nell’hotel dove lavorava Anna Corona il giorno della scomparsa? La nuova segnalazione

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Quello dicontinua ad essere un giallo senza fine. Nel corsopuntata speciale di Ore 14 dedicata al caso ed andata in onda nella seconda serata di ieri su Rai2, è stato dedicato ampio spazio a nuove clamorose testimonianze. Ore 14 e lasuStando a quanto emerso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quello dicontinua ad essere un giallo senza fine. Nel corso della puntata speciale di Ore 14 dedicata al caso ed andata in onda nella seconda serata di ieri su Rai2, è stato dedicato ampio ...Il durissimo sfogo di Piera Maggio contro il suo ex marito Toni: le parole della mamma di...La tragedia avvenuta al termine di una notte di sbarchi: sono 256 le persone approdate sull'isola. L'hotspot di nuovo sotto pressione: ospita 660 persone a fronte di una capienza di 250 ...LEGGI ANCHE >>> Denise Pipitone, intercettazione sparita: cosa nascondeva? In questi anni sono tante le piste seguite nella ricerca della verità intorno a Denise Pipitone. Spunta un nuovo super-testim ...