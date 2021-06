Denise Pipitone, mamma Piera non ci sta: “Perché l’hai fatto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La mamma di Denise Pipitone continua a parlare della vicenda legata alla figlia. Questa volta Piera Maggio non si risparmia e si scaglia contro l’ex marito. Piera Maggio, mamma Denise Pipitone (Google Images)Piera Maggio continua a sperare di ritrovare viva Denise Pipitone. La bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazzara del Vallo, nel trapanese. Dopo diciassette anni dal drammatico evento che ha sconvolto un intero Paese, le vicende sono tornate alla ribalta e sono trattate dai media nazionali e dai ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladicontinua a parlare della vicenda legata alla figlia. Questa voltaMaggio non si risparmia e si scaglia contro l’ex marito.Maggio,(Google Images)Maggio continua a sperare di ritrovare viva. La bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazzara del Vallo, nel trapanese. Dopo diciassette anni dal drammatico evento che ha sconvolto un intero Paese, le vicende sono tornate alla ribalta e sono trattate dai media nazionali e dai ...

Advertising

MarekNapoli : RT @denisepipitone: Il #Blog di Piera Maggio => http://t.co/3cDMRIYz6I #missing cerchiamo Denise Pipitone ?? #italia #italy #sicily http://… - n_nad1a : RT @tweetnewsit: Intervenuto a #Ore14, l'avvocato di #PieraMaggio ha spiegato che una testimone, il cui nome non è stato rivelato, è stata… - unitiperte : ??UN NUOVO TESTIMONE AFFERMA DI AVER VISTO DENISE IN HOTEL?? ??Abbiamo creato un canale Telegram per ricevere tutte… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Doppia bomba su #DenisePipitone dai supertestimoni. 'Ho visto la bambina in hotel' e la confessione choc #mazaradelvallo #30g… - tweetnewsit : Intervenuto a #Ore14, l'avvocato di #PieraMaggio ha spiegato che una testimone, il cui nome non è stato rivelato, è… -