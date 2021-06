Decreto Lavoro approvato in CdM: blocco dei licenziamenti, stop cartelle. Tutte le misure (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata di oggi, 30 giugno, è stato discusso e approvato il Decreto Lavoro, un Decreto-legge recante “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del Lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese“. Il Decreto si è reso necessario per risolvere alcune questioni spinose in scadenza proprio il 30 giugno, a partire dal blocco dei licenziamenti. Le altre misure riguarderanno le cartelle esattoriali, la Tari, il programma Cashback e la riforma degli ammortizzatori sociali. La questione del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata di oggi, 30 giugno, è stato discusso eil, un-legge recante “urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese“. Ilsi è reso necessario per risolvere alcune questioni spinose in scadenza proprio il 30 giugno, a partire daldei. Le altreriguarderanno leesattoriali, la Tari, il programma Cashback e la riforma degli ammortizzatori sociali. La questione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Lavoro Dl Lavoro: via libera del Cdm al decreto, anche al rinvio delle cartelle esattoriali Sono alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono il del decreto lavoro "recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"...

Cashback sospeso da domani. Slittano anche i rimborsi: ecco quando arrivano Cashback sospeso da domani, primo luglio. Era stata annunciato e oggi viene confermato dalla bozza del nuovo Decreto lavoro: si doveva arrivare fino a giugno 2022 e invece per il momento il provvedimento, introdotto dal governo Conte lo scorso 8 dicembre per spingere ad effettuare i pagamenti elettronici con ...

Dai licenziamenti al rinvio delle cartelle: la bozza del decreto lavoro oggi in cdm. Slittano i rimborsi d... la Repubblica Torna il cashback: da gennaio 2022 La sospensione solo per 6 mesi: dal luglio 2021 al dicembre 2021. La decisione dopo le proteste del Movimento Cinque Stelle che aveva giudicato lo stop «un errore» ...

Lavoro: via libera Cdm a dl, anche rinvio cartelle esattoriali Roma, 30 giu. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che, tra le altre cose, accoglie l'intesa sui licenziamenti raggiunta ieri con le sigle sindacali ...

