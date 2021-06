De Laurentiis sul settore giovanile: "Non è un problema di strutture, ma nella vita post-Covid le priorità sono altre" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della sua conferenza stampa a Roma, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del settore giovanile del Napoli. "settore giovanile soluzione per migliorare la sostenibilità economica del club? Assolutamente sì, ma nella vita post-Covid le proprietà sono altre, non possiamo distrarre denaro. Consideri le infiltrazioni sul territorio campano non lasciano grande serenità ai genitori, i quali alle sirene del nord, pure da Empoli del mio amico Corsi che ha un vivaio niente male, gioca molto su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della sua conferenza stampa a Roma, Aurelio Deha parlato anche deldel Napoli. "soluzione per migliorare la sostenibilità economica del club? Assolutamente sì, male proprietà, non possiamo distrarre denaro. Consideri le infiltrazioni sul territorio campano non lasciano grande serenità ai genitori, i quali alle sirene del nord, pure da Empoli del mio amico Corsi che ha un vivaio niente male, gioca molto su ...

sscnapoli : ?? | A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis ??… - sscnapoli : ?? | In diretta sul canale YouTube la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis. ??… - claudioruss : De Laurentiis: 'Non è ridimensionamento Napoli, ma presa di coscienza che il budget venga rivisto. Altrimenti lo fa… - CalcioNapoli24 : - MundoNapoli : Edoardo De Laurentiis: “I presidenti devono avere più potere decisionale sul futuro del calcio” -