De Laurentiis sul rinnovo di Insigne: «Finito l’Europeo ci si incontra, ci si parla e sarà quel che sarà» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente Aurelio De Laurentiis, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha parlato della sua scelta di Luciano Spalletti come prossimo allenatore del Napoli «Spalletti ha sempre avuto la mia stima, prima che andasse alla Roma mi disse purtroppo non mi posso muovere e noi viranno o su Benitez o su Sarri, non ricordo. Lo trovo un uomo giusto per il Napoli perché sa allenare le squadre molto bene. Quando abbiamo giocato contro di lui non è stato semplice. E poi saper gestire delle situazioni come ha fatto alla Roma e all’Inter non è stato facile per lui» Il Futuro del Napoli è con Insigne? «Con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il presidente Aurelio De, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, hato della sua scelta di Luciano Spalletti come prossimo allenatore del Napoli «Spalletti ha sempre avuto la mia stima, prima che andasse alla Roma mi disse purtroppo non mi posso muovere e noi viranno o su Benitez o su Sarri, non ricordo. Lo trovo un uomo giusto per il Napoli perché sa allenare le squadre molto bene. Quando abbiamo giocato contro di lui non è stato semplice. E poi saper gestire delle situazioni come ha fatto alla Roma e all’Inter non è stato facile per lui» Il Futuro del Napoli è con? «Con ...

