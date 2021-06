De Laurentiis: «Se hai cinque cambi, perché li fai tutti negli ultimi dieci minuti? (Di mercoledì 30 giugno 2021) De Laurentiis e i cinque cambi «Se ho cinque cambi a disposizione, me li fai entrare tutti negli ultimi dieci minuti? È una cosa che mi ha fatto incazzare. Li devi fare prima, altrimenti non valorizziamo calciatori per cui l’allenatore precedente mi ha fatto investire dei soldi. Mi dici che devi mantenere buoni rapporti con lo spogliatoio. E che c’entra? Chi non gioca il primo tempo conta meno di chi gioca il secondo? Hanno tolto la pausa dovuta al caldo. perché? Purtroppo chi organizza il calcio è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dee i«Se hoa disposizione, me li fai entrare? È una cosa che mi ha fatto incazzare. Li devi fare prima, altrimenti non valorizziamo calciatori per cui l’allenatore precedente mi ha fatto investire dei soldi. Mi dici che devi mantenere buoni rapporti con lo spogliatoio. E che c’entra? Chi non gioca il primo tempo conta meno di chi gioca il secondo? Hanno tolto la pausa dovuta al caldo.? Purtroppo chi organizza il calcio è ...

Advertising

napolista : «Li devi fare prima, altrimenti non valorizziamo calciatori per cui l’allenatore precedente mi ha fatto investire d… - jrbasket2015 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Da ultra-ottimista ho investito troppi soldi, e dall'altra parte mi telefonavano e mi dicevano 'hai un con… - napolista : «Ho investito troppi soldi e dall’altra parte mi chiamavano e mi dicevano “hai un contratto ma non lo possiamo risp… - teo_acm : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Da ultra-ottimista ho investito troppi soldi, e dall'altra parte mi telefonavano e mi dicevano 'hai un con… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Da ultra-ottimista ho investito troppi soldi, e dall'altra parte mi telefonavano e mi dicevano 'hai un con… -