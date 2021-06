De Bruyne e Hazard saltano l' allenamento | Belgio - Italia a rischio

Advertising

angelomangiante : Bollettino medico Belgio. #Euro2020 De Bruyne leggera distorsione alla caviglia nessun legamento interessato Haza… - Whiteyeice : No. De Bruyne e Hazard sono fuori, con Lukaku ci ho parlato io. l'Italia passerà. Deve essere così ?? - prestia_fabio : RT @RaiSport: ?? Verso #ItaliaBelgio: #Hazard e #DeBruyne non si allenano Domattina l'ultima seduta prima della sfida dei quarti di finale… - ScMotorieSelmi : ++ Europei: Hazard e De Bruyne ancora niente allenamento ++ - RaiSport : ?? Verso #ItaliaBelgio: #Hazard e #DeBruyne non si allenano Domattina l'ultima seduta prima della sfida dei quarti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne Hazard

Il Belgio trema a due giorni dai quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italia . Edene Kevin Dehanno saltato anche l'allenamento che la nazionale di Martinez ha svolto nel pomeriggio a Tubize: alla seduta hanno partecipato 19 giocatori e i 3 portieri. Le stelle di Real ...Il centrocampista del Cagliari , in prestito dall' Inter , ha parlato così delle assenze pesanti di Kevin Deed Eden: 'In Italia si preoccupano principalmente dei belgi infortunati. ...L'Italia è in vantaggio nei precedenti contro il Belgio, che ha battuto gli Azzurri in gare non amichevoli solo nei quarti di finale del 1972.Si fa complicata l'operazione recupero per Eden Hazard e Kevin De Bruyne, in vista dell'Italia: i due giocatori del Belgio hanno saltato anche l'allenamento di oggi pomeriggio a Tubize in vista della ...