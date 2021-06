Ddl Zan, martedì nuovo round: si cerca l’intesa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sul ddl Zan “vedremo martedì 6 luglio se ci sarà una ipotesi condivisa. Io sono ottimista”. Così il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, al termine dell’incontro con i capigruppo al Senato, dopo il punto sul ddl. “Le audizioni di oggi – ha fatto sapere il leghista – si fanno, intanto adottiamo questa linea di lavoro che martedì verificheremo. Poi sollecitato dai cronisti spiega che “non abbiamo parlato della nota del Vaticano”. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, ci rivediamo il 6 e poi vediamo che succede”, ha ribadito, aggiungendo: “Farò una raccolta delle varie proposte e ne parleremo tutti assieme ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sul ddl Zan “vedremo6 luglio se ci sarà una ipotesi condivisa. Io sono ottimista”. Così il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, al termine dell’incontro con i capigruppo al Senato, dopo il punto sul ddl. “Le audizioni di oggi – ha fatto sapere il leghista – si fanno, intanto adottiamo questa linea di lavoro cheverificheremo. Poi sollecitato dai cronisti spiega che “non abbiamo parlato della nota del Vaticano”. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, ci rivediamo il 6 e poi vediamo che succede”, ha ribadito, aggiungendo: “Farò una raccolta delle varie proposte e ne parleremo tutti assieme ...

Advertising

LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - Loredanataberl1 : RT @Adnkronos: #DdlZan, martedì nuovo round: si cerca l'intesa. Il leghista Ostellari 'ottimista', ma per il dem Mirabelli 'le distanze res… - paolaokaasan : RT @LaVeritaWeb: Per giorni il suo cadavere è stato trasformato in spot per il ddl Zan. Ora per il giovane buttatosi sotto un treno a Torin… -