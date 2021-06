Dazn trasmetterà la Champions League femminile in chiaro su YouTube fino al 2023 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il servizio di streaming online Dazn ha acquistato i diritti di trasmissione della UEFA Champions League femminile per le prossime quattro stagioni, e fino al 2023 trasmetterà tutte le partite del torneo in chiaro su YouTube. Dazn ha spiegato che Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il servizio di streaming onlineha acquistato i diritti di trasmissione della UEFAper le prossime quattro stagioni, ealtutte le partite del torneo insuha spiegato che

