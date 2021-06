Dazn non si ferma: sino al 2024 trasmetterà l’Europa League e la Conference League (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Dazn, la principale piattaforma sportiva mondiale, trasmetterà tutta la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni”. Così Dazn in una nota annuncia l’acquisto dei diritti dell’Europa League e delle migliori partite della Conference League. “Fino al 2024. tutte le partite di Europa League, dalle fase a gironi fino alla fase finale, e il meglio della nuova ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) “, la principale piattaforma sportiva mondiale,tutta la Uefa Europae il meglio della Uefaper i prossimi tre anni”. Cosìin una nota annuncia l’acquisto dei diritti dele delle migliori partite della. “Fino al. tutte le partite di Europa, dalle fase a gironi fino alla fase finale, e il meglio della nuova ...

