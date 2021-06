Dazn, ecco Giorgia Rossi. La giornalista lascia Mediaset: “E’ stato bellissimo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di mercato anche tra i giornalisti sportivi, con Dazn grande protagonista. La piattaforma streaming infatti va sempre più ampliando la propria offerta, soprattutto legata alla Serie A, dovendo quindi ricorrere anche ad un ampliamento dell’organico. Giorgia Rossi ha lasciato in queste ore SportMediaset, con un lungo post sui propri profili social: “Tra poco per me inizierà un nuovo percorso di vita e professionale, ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset” scrive la giornalista e conduttrice. Da capire adesso se Rossi lavorerà fianco a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di mercato anche tra i giornalisti sportivi, congrande protagonista. La piattaforma streaming infatti va sempre più ampliando la propria offerta, soprattutto legata alla Serie A, dovendo quindi ricorrere anche ad un ampliamento dell’organico.hato in queste ore Sport, con un lungo post sui propri profili social: “Tra poco per me inizierà un nuovo percorso di vita e professionale, ma non posso farlo senza prima aver ringraziato” scrive lae conduttrice. Da capire adesso selavorerà fianco a ...

