DAZN con Youtube per i diritti tv della UEFA Women’s Champions League (Di mercoledì 30 giugno 2021) DAZN ha acquisito i diritti globali per trasmettere la UEFA Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, dal 2021 al 2025. Come parte di questo accordo storico, per far crescere ulteriormente lo sport, DAZN ha stretto una partnership con Youtube che, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile per i fan di tutto il mondo. È la prima volta che UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite di Champions League femminile su un'unica piattaforma globale.In ... Leggi su digital-news (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha acquisito iglobali per trasmettere laper le prossime quattro stagioni, dal 2021 al 2025. Come parte di questo accordo storico, per far crescere ulteriormente lo sport,ha stretto una partnership conche, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile per i fan di tutto il mondo. È la prima volta checentralizza itv di tutte le partite difemminile su un'unica piattaforma globale.In ...

