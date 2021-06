Dallo sblocco del licenziamenti allo stop al cashback | che cosa c' è nel Dl Lavoro

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Mario Draghi, del ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del ministro dele delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha approvato oggi un decreto legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Queste, come definite nel comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi, le misure nel dettaglio: il testo prevede che, per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, sia fortemente incentivato ...