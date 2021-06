Dalle foto di Amendola al geotessile in Val Camonica. Il bianco e nero tra arte, scienza e fiaba (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è un incanto speciale nel perdersi tra gli infiniti toni del bianco e nero. Ce lo insegna la natura nei momenti del crepuscolo e ce lo insegnano i grandi fotografi come Ansel Adams e Aurelio Amendola. Di quest’ultimo vi consiglio la mostra antologica nella sua Pistoia, distribuita nelle sedi di Palazzo dei Vescovi e Palazzo Bontalenti. In trecento immagini si omaggia la carriera di un autore di grande intensità, capace di fissare elementi naturali e metafore di carnalità nella memoria senza tempo della pellicola. Immerso nel contesto culturale toscano e legato alla sua Pistoia in particolare, Amendola ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è un incanto speciale nel perdersi tra gli infiniti toni del. Ce lo insegna la natura nei momenti del crepuscolo e ce lo insegnano i grandigrafi come Ansel Adams e Aurelio. Di quest’ultimo vi consiglio la mostra antologica nella sua Pistoia, distribuita nelle sedi di Palazzo dei Vescovi e Palazzo Bontalenti. In trecento immagini si omaggia la carriera di un autore di grande intensità, capace di fissare elementi naturali e metafore di carnalità nella memoria senza tempo della pellicola. Immerso nel contesto culturale toscano e legato alla sua Pistoia in particolare,...

