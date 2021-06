Dalla Gioconda a Bartali | Francia et voilà la rivincita

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il calcio non basta a spiegare l'esplosione di gioia italiana per la Svizzera: c'è una lunga storia di torti subiti e di snobismo transalpino di LEO TURRINI

Advertising

Mariacr78648357 : Qui le dichiarazioni di Ray Kurzweil del 2010 scomparse dalla rete oggi: - Rita00165512 : @NoAnziche Cominciamo dalla Gioconda è nostra!?? - ivanperotto : @armagio È la classica invidia di chi si sente inferiore, condita dalla classica ignoranza dell'italiano medio - ve… - MissOnorott : Mi dicono dalla regia che la #Francia è fuori da #EURO2020 Cari cugini, sarà ora di restituire la Gioconda?? #Barthez - trinityvigorsky : ogni persona che continuerà a fare tweet sull'eliminazione della francia ripercorrendo tutto l'arco temporale che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Gioconda

Quotidiano.net

Il calcio non basta a spiegare l'esplosione di gioia italiana per la Svizzera: c'è una lunga storia di torti subiti e di snobismo transalpino di LEO TURRININon poteva mancare, infine, lacon la bandiera italiana e chi la rivorrebbe in Italia.Il calcio non basta a spiegare l’esplosione di gioia italiana per la Svizzera: c’è una lunga storia di torti subiti e di snobismo transalpino ...Euro 2021 perde la nazionale campione del mondo: contrariamente alle previsioni, la Francia viene eliminata agli ottavi di finale da una splendida Svizzera e deve dire addio ai sogni di doppietta Mond ...