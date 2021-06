Dal caldo estremo a temporali violentissimi: anche l’Italia a rischio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Due settimane di caldo allucinante dal caldo estremo a temporali violentissimi: Rischi anche in Italia Due settimane di canicola, due settimane di caldo allucinante. Non giriamoci attorno: le temperature sono esagerate. Magari non ovunque allo stesso modo, ma dove i termometri segnano qualche grado in meno c’è l’afa e l’afa è una condizioni meteo climatica Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Due settimane diallucinante dal: Rischiin Italia Due settimane di canicola, due settimane diallucinante. Non giriamoci attorno: le temperature sono esagerate. Magari non ovunque allo stesso modo, ma dove i termometri segnano qualche grado in meno c’è l’afa e l’afa è una condizioni meteo climatica

Advertising

lauraboom1 : Poche cose sono dissetanti come la coca zero congelata quando stai morendo di sente e fuori si schiatta dal caldo - MarriStefania : @24Mattino @paolomieli Vi lascio soli una settimana per scappare dal caldo e....le solite italiche baruffe chiozzot… - Maryy89_ : RT @FlavianaCristo2: @Epnoveotto sto morendo dal caldo #iyikidogdunkizim - pozzina90 : RT @FlavianaCristo2: @Epnoveotto sto morendo dal caldo #iyikidogdunkizim - FlavianaCristo2 : @Epnoveotto sto morendo dal caldo #iyikidogdunkizim -