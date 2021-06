Dal 3 luglio bando alla plastica monouso nell'Ue. Ecco per quali prodotti: dalla cannucce ai cotton fioc (Di mercoledì 30 giugno 2021) Entrerà in vigore sabato 3 luglio la Direttiva europea Sup sulla plastica monouso (Single Use Plastic), che mette al bando gli oggetti usa e getta trovati più frequentemente sulle spiagge e nei mari:... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) Entrerà in vigore sabato 3la Direttiva europea Sup sulla(Single Use Plastic), che mette algli oggetti usa e getta trovati più frequentemente sulle spiagge e nei mari:...

Advertising

Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - MarvelNewsIT : La sua storia. I suoi segreti ?? #BlackWidow, dal 7 luglio al cinema e dal 9 luglio in streaming per gli abbonati… - LegaSalvini : RESPONSABILITÀ DIRETTA DEI MAGISTRATI Più tutele per i cittadini: chi sbaglia paga ?? Vieni a firmare i 6 referen… - Marche_Notizie : Dal 1 luglio riprendono gli sfratti, Unione Inquilini: Governo colpevole - fpas70 : RT @FrancesDiBi: “Mi chiede se dopo vent’anni ho ottenuto giustizia, dalla politica e dai tribunali. La risposta è no”. Parla Mark #Covel… -