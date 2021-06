Da Svim a Svem con la regia della Lega | la riforma spinge la società di sviluppo sempre più verso l' Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svim Svem

corriereadriatico.it

...regionale per il via libera - è partito il new deal della, società Sviluppo Marche che segue principalmente la partita dei Fondi europei. A cambiare sarà innanzitutto il nome, modificato in,......regionale per il via libera - è partito il new deal della, società Sviluppo Marche che segue principalmente la partita dei Fondi europei. A cambiare sarà innanzitutto il nome, modificato in,...ANCONA - Non solo Regione. Nella ridefinizione della macchina amministrativa disegnata dalla giunta Francesco Acquaroli, rientrano a pieno titolo anche le partecipate e, contestualmente ...