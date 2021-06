Da Salman Rushdie e Riccardo Muti | chi resiste ai guardiani del nuovo oscurantismo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Una buona notizia, anzi due: se anche persone miti, intellettuali moderati e comunque poco inclini all’agonismo ideologico e refrattari allo scontro come, allora, forse, speriamo, il predominio finora indisturbato dei pasdaran delcomincia a scricchiolare, e la nuova, intollerante polizia del pensiero troverà sacche di opposizione e dinza sinora non previste., più di trent’anni fa inseguito dalla fatwa lanciata dall’ayatollah Khomeini e braccato da stuoli di fanatici fondamentalisti, ha ...

Una buona notizia, anzi due: se anche persone miti, intellettuali moderati e comunque poco inclini all'agonismo ideologico e refrattari allo scontro comee Riccardo Muti, allora, forse, speriamo, il predominio finora indisturbato dei pasdaran del nuovo oscurantismo comincia a scricchiolare, e la nuova, intollerante polizia del pensiero ...... domani però una fatwa può essere emessa per condannare a morte un intellettuale per blasfemia, come ha fatto l'ayatollah Ruhollah Khomeini nel 1989 contro, o per dichiarare "haram" l' ...Una buona notizia, anzi due: se anche persone miti, intellettuali moderati e comunque poco inclini all’agonismo ideologico e refrattari allo scontro come Salman Rushdie e Riccardo Muti, ...Anna Mahjar-Barducci è presidente dell’associazione Democratici Liberali Vorrei sentire la stessa veemenza nel ribadire che l’Italia è uno “Stato laico” anche quando si parla di islam e non solo quand ...