Da luglio il sentiero escursionistico Lame Rosse a pagamento. Ma al massimo per 600 visitatori al giorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) FIASTRA - Lame Rosse a pagamento, dai primi giorni di luglio entrerà in vigore l' ordinanza firmata dal sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia. Serve ancora qualche giorno per trovare chi gestirà l'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 giugno 2021) FIASTRA -, dai primi giorni dientrerà in vigore l' ordinanza firmata dal sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia. Serve ancora qualcheper trovare chi gestirà l'...

Advertising

sentierosgl : E' online il N°7/8 luglio e agosto 2021 della rivista Il Sentiero @sentierosgl ???? - TrevisoVerdi : RT @tribuna_treviso: CONEGLIANO / È rimasto chiuso per un anno e mezzo tra lavori e pandemia. Dal primo luglio torna visitabile. La gestion… - tribuna_treviso : CONEGLIANO / È rimasto chiuso per un anno e mezzo tra lavori e pandemia. Dal primo luglio torna visitabile. La gest… - Nebrodinotizie : Sabato 3 luglio l'Associazione PFM propone un’escursione sul sentiero chiamato “le Gurne dell’#Alcantara” - SulcisDiscover : Dove vi portiamo il 17 Luglio? Come indicherebbe Khabi Lame...?? Sul Sentiero del Dio Babai & Sardinia@Dance Experi… -