Da Elisa Isoardi e Orietta Berti fino a Tommaso Zorzi: ecco dove vedremo i volti dell’anno la prossima stagione tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Elisa Isoardi, Orietta Berti e Tommaso Zorzi sono fra i volti di punta della stagione televisiva appena conclusa. La prima è stata la regina de L’Isola dei Famosi, costretta al ritiro sul più bello per un problema medico. La seconda – fra il Festival di Sanremo, la conferma nel salotto di Fabio Fazio ed il successo con Fedez – ha coronato una stagione con i fiocchi. Tommaso Zorzi, invece, fra la vittoria al Grande Fratello Vip ed il ruolo da opinionista fisso da Maurizio Costanzo ed Ilary Blasi, ha fatto ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 luglio 2021)sono fra idi punta dellatelevisiva appena conclusa. La prima è stata la regina de L’Isola dei Famosi, costretta al ritiro sul più bello per un problema medico. La seconda – fra il Festival di Sanremo, la conferma nel salotto di Fabio Fazio ed il successo con Fedez – ha coronato unacon i fiocchi., invece, fra la vittoria al Grande Fratello Vip ed il ruolo da opinionista fisso da Maurizio Costanzo ed Ilary Blasi, ha fatto ...

