Da Brian May dei Queen ai disaster movie: il fascino da brivido della Giornata degli Asteroidi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Qualcuno potrebbe trovarla una ricorrenza bizzarra: roba strana, per addetti ai lavori. Invece la Giornata Internazionale degli Asteroidi esiste ed è già alla sua settima edizione. L'Unesco (l'agenzia dell'Onu per l'educazione, la scienza e la cultura) ha istituito la ricorrenza nel 2014. Il suggerimento arrivò da Brian May, celebre chitarrista dei Queen che però è anche un astrofisico studioso degli Asteroidi, e da Rusty Schweickart, astronauta dell'Apollo 9 che oggi ha 85 anni. A essi si unirono Danica Remy, presidente della Fondazione B612, ente no ...

