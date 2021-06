Cuneo, bimbo di 10 anni muore travolto dal grano appena trebbiato. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato, lanciato dal macchinario nel cassone del rimorchio sul quale stava giocando. E’ successo a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, nell’azienda agricola di proprietà della famiglia del piccolo. I familiari non erano lontani dal campo in cui è avvenuto l’incidente e hanno immediatamente allertato il 118, intervenuto con l’elisoccorso nel tentativo di salvare il bambino. Tutti gli sforzi sono stati vani e la procura di Asti ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, disponendo l’autopsia per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 10è mortoda un getto di, lanciato dal macchinario nel cassone del rimorchio sul quale stava giocando. E’ successo a Sommariva Bosco, in provincia di, nell’azienda agricola di proprietà della famiglia del piccolo. I familiari non erano lontani dal campo in cui è avvenuto l’incidente e hanno immediatamente allertato il 118, intervenuto con l’elisocnel tentativo di salvare il bambino. Tutti gli sforzi sono stati vani e la procura di Asti ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, disponendo l’autopsia per ...

