Cristina Buccino paparazzata col nuovo flirt: è il famoso ex di una notissima conduttrice! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cristina Buccino è stata paparazzata dal settimanale Chi col nuovo flirt. Si tratta del pugile Daniele Scardina e i due sono stati avvistati mentre si dirigevano in un locale di Milano in zona Corso Como. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit) La serata è passata tra risate, abbracci e baci. Scardina era di ritorno dagli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto disputare un incontro il 25 giugno che però è stato posticipato ad ottobre. Così, ha raggiunto l’ex naufraga e modella in Italia. Che cosa hanno in comune? Al primo impatto una ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 giugno 2021)è statadal settimanale Chi col. Si tratta del pugile Daniele Scardina e i due sono stati avvistati mentre si dirigevano in un locale di Milano in zona Corso Como. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit) La serata è passata tra risate, abbracci e baci. Scardina era di ritorno dagli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto disputare un incontro il 25 giugno che però è stato posticipato ad ottobre. Così, ha raggiunto l’ex naufraga e modella in Italia. Che cosa hanno in comune? Al primo impatto una ...

