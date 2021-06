“Cristiano Ronaldo tratta rinnovo contratto con la Juve”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)starebbendo il prolungamento del suocon lantus fino al giugno 2023. Lo riporta l’emittente portoghese TVI. Il 5 volte Pallone d’Oro, che ha iniziato in queste ore le proprie vacanze dopo l’eliminazione all’Europeo, stando ai rumors che circolano in queste ore potrebbe prolungare l’accordo con il club bianconero e spalmare il suo faraonico ingaggio da 31 milioni a stagione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Secondo la stampa portoghese Cr7 potrebbe prolungare fino al 2023 spalmando lo stipendiostarebbe trattando il prolungamento del suo contratto con la Juventus fino al giugno 2023. Lo riporta l'emittente portoghese TVI. Il 5 volte Pallone d'Oro, che ha iniziato in queste ...e la Juventus ancora insieme fino al 2023, almeno secondo quanto sostiene l'emittente portoghese TVI. Una buona notizia per i tifosi bianconeri, che dopo giorni di incertezza sul ...Secondo HopperHQ.com, che ogni anno stila una lista informale dei personaggi i cui post sponsorizzati costano di più, Cristiano si piazza ora al primo posto ...Cristiano Ronaldo starebbe trattando il prolungamento del suo contratto con la Juventus fino al giugno 2023. Lo riporta l’emittente portoghese TVI. Il 5 volte Pallone d’Oro, che ha iniziato in queste ...