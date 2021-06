Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è successo lo scorso anno, la coppia rompe il silenzio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, intervistati tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, hanno parlato della Crisi dello scorso anno, confermando le indiscrezioni sul loro momento di difficoltà. Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco come l’hanno superata C’è stato un allontanamento, l’unico momento difficile, ma ci siamo resi conto che non riuscivamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 giugno 2021), intervistati tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, hparlato delladello, confermando le indiscrezioni sul loro momento di difficoltà.tra: ecco come l’hsuperata C’è stato un allontanamento, l’unico momento difficile, ma ci siamo resi conto che non riuscivamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AnnaAscani : L’accordo di ieri sera, tra Governo e parti sociali, è un risultato davvero importante. Per il @pdnetwork è fondame… - AmbasciataUSA : Il #G20 consente agli Stati Uniti di interagire con le maggiori economie per affrontare temi economici, politici e… - ilriformista : Tra il comico e l’avvocato del popolo rapporto in crisi: dopo le parole di #Grillo per #Conte è sempre più forte la… - podium28057634 : @nicmad84 Sono finte crisi, la vera crisi verrà tra almeno un lustro, forse due. - blogtivvu : Crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è successo lo scorso anno, la coppia rompe il silenzio… -