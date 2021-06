Crimi rompe con Grillo: “Ha impedito la discussione, il voto non si può fare su Rousseau. Rifletto sulla mia permanenza nel Movimento” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche Vito Crimi rompe con Beppe Grillo. Il capo politico reggente, membro anziano del Comitato, e figura storica del Movimento 5 stelle ha preso posizione contro il garante e la decisione di scaricare Giuseppe Conte. Uno strappo senza precedenti, in una situazione di caos generale dentro il M5s che lascia aperte tutte le opzioni possibili. “Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo”, ha scritto il senatore su Facebook, “impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del Movimento 5 stelle alla quale ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche Vitocon Beppe. Il capo politico reggente, membro anziano del Comitato, e figura storica del5 stelle ha preso posizione contro il garante e la decisione di scaricare Giuseppe Conte. Uno strappo senza precedenti, in una situazione di caos generale dentro il M5s che lascia aperte tutte le opzioni possibili. “Beppeha indetto la votazione del comitato direttivo”, ha scritto il senatore su Facebook, “impedendo unae una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del5 stelle alla quale ...

